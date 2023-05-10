Akira感謝老婆溫柔的接納不同狀態的他。（ELLE提供）

Akira希望成為兒子的榜樣。（ELLE提供）

「國民姐夫」Akira與林志玲的婚姻迎來第4年，他接受雜誌訪問甜說早上睜開眼後，映入眼簾是最心愛的老婆與小孩，這樣的踏實感比任何甜言蜜語來得重要，回想當初決定結婚的原因，擔任EXILE領導角色的他，事業上戰戰兢兢，唯獨能在林志玲面前呈現真實的自己，而林志玲總能溫柔接納各種狀態的他，「我內心也是個孩子，還是會渴望被照顧，抑或在疲憊的時候獲得安慰，也是這般純粹的幸福感，讓我想結婚。」

但他並不是單純為了想幸福而結婚，而是想到即使未來再怎麼困苦，都還是想和林志玲一起生活下去，「結婚要考慮到你人生的下半輩子要跟對方一起共度，而且有了小孩就會有責任感，狀態跟單純的談戀愛是完全不一樣的。」結婚這些年，他對老婆懷抱滿滿感謝之情，特別是讓自己能夠在繁忙的工作跟家庭生活間取得平衡。

他提到，「在婚後剛好遇到疫情，她有好一陣子沒有辦法回來台灣，這段時間我之所以可以放心地去外面工作，是因為她幾乎都以家庭為主，把家裡照顧得很好，真的很感謝有志玲幫忙打理家庭這一塊。」Akira不確定自己是不是浪漫的人，唯獨肯定的是，他享受不求回報的付出，喜歡看見愛人流露出喜悅反應的瞬間：「我是很喜歡做些讓對方開心的事情的人，比如說有時候送花、帶她吃飯，突然給她不同的小驚喜。」

Akira坦言，成為新手爸爸後，他意識到自己必須持續成長，除了責任感使然、想要變成孩子的靠山外，更多的是自我期待，「其實在有家庭跟小孩之前，當然會有很多事情是以自己為優先，可是當小孩出生後，變得凡事想要以小孩為優先，責任感相對變多了，包含在跟志玲的獨處時間前，我們都必須先把小孩顧好才可以。身為一個父親，我希望可以給小孩做好榜樣。」