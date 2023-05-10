美國民主黨籍眾議員莫頓（Seth Moulton）近期提出若中國大陸打算入侵台灣，美方就先炸毀台積電的想法，外交部長吳釗燮今（10）日被追問相關話題時，竟爆氣回嗆記者。對此，前立委郭正亮除嘲諷吳釗燮是「美國駐台代表」，也痛批蔡政府畏首畏尾、實在失格。

今日有媒體針對莫頓言論詢問吳釗燮的想法，他回應對方，這是大陸的認知作戰，如果仔細去看莫頓說法的前因後語，得到的結論會跟媒體所問的問題不一樣；然而，有記者持續追問，美方已經數度談到要炸毀台積電，吳則氣得連續5次回嗆「我剛剛回答了」。

郭正亮今（10）日在中天直播節目《綠也掀桌》指出，吳釗燮是外交部長，照理說應該要站在國家利益思考，但他從來沒有批評過美國，有如「美國駐台代表」一般。郭正亮提到，他有看莫頓發表「炸毀台積電」說那場論壇的全文，事實上莫頓在提出了該想法後，也感到有些心虛，還當場被其他來賓打臉，稱這是極糟糕的主意。

郭正亮直言，儘管莫頓、同樣發表「炸毀台積電」的美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien），都不是美國政府的人，但站在中華民國的角度，蔡政府有很正當的理由去反對「炸毀台積電」的建議，並且要求美國政府澄清立場，為什麼吳釗燮、行政院長陳建仁不敢做？

郭正亮也反問，若台灣有一天有國會議員喊話，要炸特斯拉、英特爾，美國政府會沒有意見嗎？他痛批，蔡政府這種畏首畏尾的應對方式，根本就是失格。