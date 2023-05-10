鴻海創辦人郭台銘近日重提政府擋疫苗一事，更爆料總統府前秘書長李大維曾打電話告知「大小姐說，你還是不要買了」，引起各界討論。衛福部前部長陳時中今（10）日受訪時談到此事，酸郭「過河拆橋是一件不好的事」，不過其言論卻被國民黨台北市議員徐巧芯抓到疑點，反嗆「到底哪個陳時中是真的？」

郭台銘近日在一場餐會中，透露當初蔡英文指派的代表就是李大維，而他為了爭取購買疫苗，寫下一封信給蔡英文，說若對他是否將選總統有疑慮，願意全家移民，並稱手上還有原稿，接下來會慢慢整理資訊；事後李大維反駁，稱「從未有過這類談話內容」，隨後還有媒體爆出BNT股東當初寄給郭台銘的原文信，但卻又遭反擊信件內容明顯指出蔡政府因堅持稱謂而導致交易破局，雙方持續互槓。

陳時中今日受訪時重申「政府絕對沒有阻擋BNT購買」，並還原當初時序，稱2021年5月疫情升為3級警戒後，郭台銘在5月底提議要捐疫苗，並由其妻子曾馨瑩在6月1日時提交相關文件進行申請，但裡頭資料大部分空白，食藥署因此在6月12日發布「有條件通過」公文，就是為了要極力促成此事。

不過徐巧芯抓包，陳時中在2021年6月2日的疫情記者會中說，相關文件都已收到，「資料算是比較完全的，但唯一就是沒有看到原廠授權書」，如今卻改口稱「裡面資料大部分是空白」，讓徐打臉嗆「到底哪個陳時中是真的？你有事嗎？過去說人家送件資料算完整，只缺一份授權書，現在改口說當初都是空白的？總有一個是說謊吧？」