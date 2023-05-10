竹南鎮塭內濕地生態保育區長滿許多紅樹林，是苗栗縣內面積最大紅樹林。（謝明俊攝）

竹南鎮塭內濕地鄰近中港溪官義渡公園，兩方結合可形成大型綠帶公園。（謝明俊攝）

竹南鎮塭內濕地雜木叢生不利民眾親近休憩。（謝明俊攝）

竹南鎮中港溪出海口畔塭內濕地生態保育區，是苗栗縣內面積最大紅樹木濕地自然保育區，目前保持自然生態樣貌，但因雜木叢生，一般民眾難以親近利用，竹南鎮公所爭取農委會水保局經費1千萬元，將生態保護區重新整理成濕地公園，保存原有濕地樣貌，提供竹南鎮民及寵物更佳休憩去處。

位在中港溪北岸的竹南鎮塭內濕地公園，因鄰近中港溪出海口，所以成了紅樹林最適合生長的地區，除了長有大量的水筆仔，泥沼地更是招潮蟹及彈塗魚的最佳棲所，一直以來都是竹南鎮內最重要的生態保育區，也是苗栗縣許多學校學生了解濕地生態的最佳教學場所。

為了保存最原始的樣貌，也造成海堤旁的區域雜木叢生，反而影響民眾親近遊憩的意願，並且，濕地旁邊正是中港溪官義渡公園，如果塭內濕地能夠整建發展，更可以擴大成為一個擁有多功能的綠帶公園，讓民眾更容易接近大自然、認識生態、享受自然風光。

因此，竹南鎮公所規畫在此設置濕地公園，以低度開發方式，達到保育生態、推廣教育、休閒娛樂等多重效益。依據鎮公所所提計畫，濕地公園建設項目將包括步道、活動廣場等，步道的設置將帶領遊客一覽濕地景觀，並且加強民眾對於濕地保育的認知，並打造成當地觀光的新亮點。

其中像是官義渡公園，更兼具有歷史文化傳承的教育功能，中港溪的官義渡設置於清朝道光年間，當時的淡水分府官署，在中港溪出海口設置官方義渡，以方便南北兩岸民眾往來，由於是官方設置管理，民眾都可免費搭乘渡船，造福竹南及造橋、後龍等地區百姓往來，因此，竹南鎮公所在當年官義渡的現址設置中港溪官義渡公園以資紀念，並流傳後世。