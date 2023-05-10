近日王思佳「假包疑雲」風波不斷，網友更當起偵探針對其他服飾單品逐一檢視，引來個性潑辣的陳沂發文，風波甚至延燒到天后闆妹。陳沂發文指出，天后闆妹已將王思佳一同代言的合照撤下，更質疑逃稅。對此，天后闆妹透過直播澄清，並霸氣出示完稅證明，昨晚(5/9)直播活動絲毫不受影響，短短10分鐘就突破1.2萬人次，上線人數最高超過2萬，觀看數破200萬，粉絲全力用新台幣力挺，單場直播業績破億。

天后闆妹直播短短10分鐘突破1.2萬人次，上線人數最高超過2萬，觀看數破200萬，粉絲全力用新台幣力挺，單場直播業績破億。(截取自天后闆妹直播)

天后闆妹於昨日(5/9)舉辦直播活動，公開表示針對此事感到無奈，撤下與王思佳共同拍攝之照片的原因，是為了要保護公司聲譽；而事發隔天沒有表態，是因為沒有接到任何消息，當事者與當事者經紀人也沒跟品牌方說明，認為事情尚未水落石出之前，無法做出任何的發言，最後希望網友能夠把焦點放在天后闆妹的好產品上。

天后闆妹在貼文留言處出示完稅單，表示公司一直都有合法繳稅。(截取自天后闆妹臉書粉絲團)

天后闆妹向來就是寵粉無極限，粉絲昨日紛紛表示闆妹憑藉著好商品及對粉絲的真誠對待，多年累積無數鐵粉。昨日單日直播破億業績，粉絲全力用新台幣力挺，顯示出天后闆妹的驚人實力，魅力無法擋。