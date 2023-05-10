《催眠狙擊》由金獎得主班艾佛列克領銜主演（甲上娛樂提供）

好萊塢巨星班艾佛列克全新科幻懸疑動作力作《催眠狙擊》（Hypnotic），投入暑假前夕好萊塢強片戰局，今該片由《艾莉塔：戰鬥天使》億萬導演勞勃羅里葛茲自編自導，集結金獎得主《亞果出任務》、《正義聯盟》班艾佛列克、《自殺突擊隊：集結》艾莉絲布拉加、《玩命關頭9》J·D·帕爾多等人領銜主演，《全面攻佔》系列幕後團隊重磅打造，劇情層層反轉高潮迭起，讓班艾佛列克都直呼是前所未有的挑戰！

班艾佛列克在《催眠狙擊》片中飾演女兒離奇失蹤的警探，在調查一起涉及高科技催眠技術的銀行搶案中驚覺，愛女行蹤竟與一名善於心理暗示、操控人心的危險男子有著密切關聯；查案過程中，班艾佛列克親自上陣警匪槍戰、飛車追逐等驚險動作戲，其中他與艾莉絲布拉加飾演的天才催眠師騎車逃亡，一路上建築物應聲崩塌及地平線折疊呈現的超現實影像美學，媲美《全面啟動》奇幻特效場面，本片更強勢獲選本屆坎城影展午夜放映單元，備受矚目。

身為金獎得主同時也是知名導演、編劇的全才男星班艾佛列克表示，《催眠狙擊》有別於過往他拍攝過的任何角色，複雜的故事線與層層反轉的劇情，十分吸引他，更重要的是能與鬼才導演勞勃羅里葛茲共事，「我一直想和他合作，從以前就不斷從他的作品中獲得啟發，與值得學習的導演一起工作是我的使命！」英雄惜英雄，導演勞勃羅里葛茲則稱讚班艾佛列克的巨星氣場太強大，為《催眠狙擊》注入一種「懸疑電影大師」希區考克式的神祕魔力，是電影核心人物的不二人選，導演更打包票劇情刺激反轉程度絕對超乎想像。

電影《催眠狙擊》描述剛復職的警探丹尼洛克（班艾佛列克飾）在調查一宗銀行搶案的過程中，發現一名具有強大催眠能力的危險男子，竟和自己日前失蹤的女兒有關。在天才催眠師黛安娜（艾莉絲布拉加飾）協助下，他試圖破解重重謎團，反而讓他們被該男子追殺而身陷險境，事情發展出人意料，顛覆他對身邊一切的認知……。