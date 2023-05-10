絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）為逆變器開關的核心元件，負責將電池的直流電轉換為交流電，以驅動和控制電動車的電動機。相較於傳統汽車，電池和充電式電動車需要使用更多的IGBT。

隨著電動車迅速普及，汽車製造商致力尋求提高動力總成效率之際，也需顧及電動車的成本效益。DENSO和USJC合作投資的產線負責生產DENSO開發的新一代IGBT，與早期元件相比可減少20％的功率耗損，預期到2025年月產量將達到1萬片晶圓。

聯電USJC與DENSO今日在USJC的日本三重縣晶圓廠舉行首次出貨慶祝儀式，包括DENSO社長有馬浩二、聯電共同總經理王石、日本經濟產業省商務情報政策局長野原諭、三重縣知事一見勝之、桑名市市長伊藤德宇均出席。

DENSO社長有馬浩二表示，很高興見證DENSO、聯電和USJC間堅實的夥伴關係。來自半導體和汽車業二種企業文化的達人相互尊重並踏實合作，成為競爭力的源泉。未來將持續與值得信賴的夥伴合作，透過為半導體供應鏈做出貢獻，進一步加速移動方式電子化。

USJC總經理河野通有表示，很榮幸成為日本首家以12吋晶圓製造IGBT的晶圓廠，相較以8吋晶圓生產提供更高的生產效率。感謝USJC專業團隊和DENSO的支援，我們能夠如期完成試產和可靠度測試，並按照與客戶的約定準時展開量產。」

聯電共同總經理王石指出，與DENSO的合作充分展現聯電的製造能力和確保客戶成功的緊密合作模式。在汽車電子化和自駕趨勢推動下，預期車用IC含量將持續增加，特別是使用28奈米及以上特殊製程的產品。

聯電先前指出，車用和工業產品需求首季仍持續成長，看好車用產品將是聯電未來重要營收來源和成長主動能。王石表示，聯電身為特殊製程的領導者，已準備好在車用價值鏈中扮演更重要角色，協助合作夥伴掌握時機，在快速發展的產業中贏得市占率。