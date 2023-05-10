桃園市文化局與農業局繼2021年後，再次攜手合作共同舉辦「陶茶百味 2023桃園茶與陶藝術展」，這次邀請47位陶藝家，共展出185件作品，介紹桃園8種代表性茶品背景、茶葉種類、製茶過程及茶知識介紹等，將「桃園茶」與「陶藝術」2大領域做融合，明天將於桃園展演中心1樓展場開展，將展至6月1日，歡迎民眾一同品茶賞陶。

文化局表示，桃園具有得天獨厚的丘陵、台地地理環境條件，所產的茶葉品質醇厚且遠近馳名，陶器更可以引出茶的韻味，茶也能讓器具得以發揮，兩者互為主體，相得益彰。而陶則是泥跟水的融合，藉由精湛細緻的技藝，還能融合多元的文化表現，結合陶藝、茶席、花藝等當代藝術文化。

文化局說，這次展覽邀請桃園在地陶藝家、台灣工藝之家及新銳陶藝家，含徐興隆、余成忠、吳宗義、鄭永國、李善愔等47位共同展出185件陶藝作品，並介紹桃園代表性茶品，包括桃園各產區桃映紅茶、東方美人茶、蘆竹區蘆峰茶、龍潭區龍泉茶總計8種，以互動展示方式，介紹茶葉種類、製茶過程、影響泡茶關鍵、茶趣知識等，另也透過茶席情境佈置與茶席體驗推廣桃園在地茶品，讓茶農們、茶藝師與陶藝家以茶會友。

文化局另也提及， 2023桃園茶與陶藝術展，展期將從5月11日起展至6月1日，5月20、21、27、28日下午將會辦理茶文化與養生、陶與茶相遇、陶創作美學與日常系列講座；5月13、14日下午則有DIY捏陶、識茶體驗活動，有陶藝師、茶職人們親自解說。

展場共規畫「陶事．美學」、「陶事．日常」、「茶事」、「茶學」及「茶識」，分別展現「陶」於藝術美感與實用器物之間、「茶」的學問與感官享受，牽動觀、觸及嗅覺感官，希望參觀民眾能感受到既豐盛又具有溫度的生活工藝文化，也能深入了解桃園的茶產業與陶藝術。