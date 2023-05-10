身為德州州政府內的共和黨籍人士，哈勒士（Sam Harless）十分讓人側目，因為他支持更嚴格的槍枝法。

美聯社報導，有了哈勒士的支持，德州眾議會得以推動法案、上修AR式步槍的最低購槍年齡。去年尤瓦爾迪（Uvalde）校園槍擊案的18歲槍手，就是拿這類半自動步槍犯案。達拉斯（Dallas）一個室外商場前幾天剛發生的8死血案，總統拜登透露33歲歹徒用的也是AR-15式武器。

法案在州議會連闖兩關成為法律的機會並不大。不過，當地槍枝管制支持者罕見走到這一步，已經讓影響力龐大的擁槍團體跳出來滅火。

德州州議會由共和黨陣營把持，近幾年他們為因應一連串大規模槍擊案，反而簡化槍枝取得管道，且絲毫沒有更弦易轍的意思。當中包括德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）於6日在達拉斯不遠的艾倫（Allen）發生槍擊血案過後表示，心理健康才是問題的根源。

這樣的背景環境下，哈勒士昨天這一票更格外引人注目。他在訪談中說：「每個孩子都有權安心去上學，每個家長也有權安心把孩子送去上學。」

另一位共和黨籍德州眾議會議員霍蘭德（Justin Holland）同樣在眾議會社區安全特別委員會（House Select Committee on Community Safety）的表決中跑票，加入民主黨陣營以8票對5票推動這道措施，將購買某些半自動武器的最低年齡從18歲上修至21歲。

昨天的這項表決來得出人意表。這道法案其實已遭委員會擱置數個星期之久，但在艾倫血案過後2天，抗議民眾聚集在州議會前，高喊「拿出行動來」，促使委員會開會進行表決。

霍蘭德雖跑票，但坦言自己「並不吃槍枝管制這一套」，還翻出過去紀錄，說他曾支持德州取消攜槍所需的訓練和背景調查。這次他是因為在委員會聽取證詞，才被說服支持提高購槍最低年齡，希望藉此可以「有效攔阻」年輕人購買某些類型的半自動武器、進而避免發生憾事。

德州槍枝意識行動（Texas Gun Sense）執行董事高登（Nicole Golden）向來鼓吹州議會推動更嚴格的槍枝法，但過去10年卻只看到共和黨陣營讓相關法律愈放愈寬。她表示，昨天的表決行動是「前所未見的」。

她表示，他們一行人有為此前往議員辦公室致謝，「依我之見，這點心意是應該的」。