因應14日為母親節，兒童新樂園5月13、14日2天推出「親子共遊超值優惠」，家長帶12歲以下孩童入園，其中1名家長免門票；現場購買「一日樂FUN券」，買一張送一張；持「一日樂FUN券」穿親子裝在園區拍照打卡標註，即可把限量超值好禮帶回家。此外，母親節購買貓纜一日票也想買1送1。

兒童新樂園迎接母親節推出「親子共遊超值優惠」，5月13、14日陪同12歲以下孩童入園，其中1名家長入園不但不用錢，現場購買每張200元的「一日樂FUN券」，兒童新樂園免費再送1張，限當日使用；購買「一日樂FUN券」的親子遊客，除了免費招待1張外，隨票再送限量小禮物1份。

母親節活動期間，「持一日樂FUN券」並穿著親子裝的遊客，在園區內拍照打卡，標註「一起來兒童新樂園慶祝母親節」，可至遊客服務中心領取白蘭氏萃雞精、葉黃素精華凍及光茵生技有機鮮銀耳等超過10樣精美禮品的限量超值禮袋1份。

此外，貓空纜車攜手台北市立動物園，推出限量「動貓樂玩套票」，內含3張票券，包含貓空纜車一站票、台北市立動物園入園門票及遊客列車乘車券各1張，只要99元。

北捷表示，「揪媽媽搭貓纜」親子同行，母親節當天到貓纜各車站，購買原價260元的貓纜「暢遊一日票」，再送一張「免費一日票」，可不限次數搭乘纜車，當日前300名親子旅客再加碼送康乃馨1朵。

貓空纜車母親節