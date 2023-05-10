Youtuber 六艾司的小冰，日前拍片自曝被詐騙10萬元，並詳細敘述被騙經過。小冰說，他是先接到影城打來的電話，表示誤將他設定為高級會員，將會刷卡收取1萬元的會費，對方並清楚地說出他曾在1月時看過阿凡達等消費細節。

小冰隨後接到自稱是銀行專員的來電，他在一邊講電話時，一邊谷哥顯示的來電號碼，發現真的是新莊分行的電話，於是不疑有他，按對方指示操作網路銀行欲解除設定。小冰事後到警局報案，才發現自己忽略了該電話是＋886開頭，是詐團竄改來電號碼的老手法。

刑事局統計前3名詐騙手法分別為假網路拍賣、假投資、解除分期付款詐騙，其中，解除分期付款詐團先盜取民眾消費個資後，再透過境外竄改電話號碼，偽裝成電商及銀行等客服人員撥打給民眾，以誤設分期付款或誤設高級會員等話術詐騙民眾操作網路銀行或ATM轉帳。

除了假冒購物誤設分期付款等傳統手法，近期又出現誤設高級會員需取消會員或協助退款等新興騙術，以民眾曾至影城消費，因系統錯誤，勿導致民眾成為影城高級會員，為要協助民眾取消，要求民眾透過網銀APP作身分驗證。

為對付上述電話詐騙問題，刑事局透過打詐國家隊合作模式，與國家通訊傳播委員會協調各電信業者，透過行政院第二預備金補助，推動＋8860-8撥打國內市話2-8全面阻擋，及針對國際來話＋886在國內固網市話、行動電話網路加語音警示等機制，以攔阻境外竄改電話號碼等方式詐騙，減少民眾接觸詐騙電話，有效堵詐減害。

刑事局表示，為有效防制詐欺犯罪，將持續與國家通訊傳播委員會邀集電信業者研商防制對策，提醒對於接獲不明＋886來電，應小心謹慎並撥打165反詐騙專線求證，網銀頁面無法做身分驗證功能，切勿心急而上當受騙。