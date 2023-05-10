G-SHOCK為歡慶40周年，以1983年第一只問世的DW-5000為基礎，推出 RECRYSTALLIZED系列三款限量表，採用不鏽鋼「再結晶」技術，以加 熱處理表殼，不鏽鋼表面浮現再結晶紋理，獨特的金屬加工質感，更 添太空未來感，並搭配深層硬化處理，達到不鏽鋼金屬三倍硬度，再 加上碳化鈦 (TiC)塗層或是金色離子IP鍍膜，增添被歲月侵蝕的氛圍 感。售價8500元至2萬6500元。