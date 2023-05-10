為了讓民眾更了解新竹在地故事，清華大學文物館近期推出《竹塹故事──設治三百年、文治兩百年》特展，「開台進士」鄭用錫的親筆楹聯也展覽中首度亮相。

文物館館長謝小芩說，1723年清朝在竹塹設立淡水廳，是北台灣的中心，1823年則出現全台灣第一位進士鄭用錫，帶動新竹市的文風大盛，今年正值設治三百年、開台科舉中進士第兩百年，特辦此展慶祝。

清大指出，《竹塹故事》將分為兩檔展出，這次的第一展期共有27件展件，以地圖展品為主，帶領民眾看新竹的變遷，展品多為哲學所教授楊儒賓捐贈，少數例如鄭用錫楹聯為借展。展出多樣地圖文物，分為設治三百年、讀書真種子、雅集共唱酬等三單元。

清大指出，本檔的兩大必看重點，都是十分難得的展品，包括鄭用錫的《念今日憶當年楹聯》 「念今日晉秩頭銜惟神默相 憶當年讀書面壁與德為鄰」，這幅楹聯據傳是鄭用錫考上進士後回到家中，感念讀書之處的神恩與師恩而寫下，今年鄭氏家族整理文物時終於找出，並且慷慨出借，首次亮相就在清華文物館。

另一項重點展品則是林占梅的《富貴神仙圖》，林氏是早期新竹大家族，族人中最有名的就是清朝詩人林占梅，但在林家潛園消失後，留下的文物少之又少，「富貴神仙圖」是極少數被保留下來的林家文物。

清華文物館表示，《竹塹故事》展品剛來時，狀況差且難修復，因此本檔展出後就須送回恆溫恆溼處保存，因此本次展出非常難得。《竹塹故事──設治三百年、文治兩百年》於清華大學旺宏館1樓文物館圖書館旁展出，展覽時間至8月26日，周二至周五上午11點到下午6點，周日、周一休館。