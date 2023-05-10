政府與德國BNT公司的採購合約遭取消，傳出是因我政府堅持名稱所致，BNT大股東與民間企業的郵件也曝光，當中提及民進黨政府要求協議上必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan）。民眾黨主席柯文哲今天反嗆，現在政府是在監聽、監看民間通訊嗎？不然email是私人信件，怎麼跑到媒體上面去？且寫新聞的人是認為台灣人讀不懂英文？標題跟信件內容也不一樣，他點名總統府要回答。

由於前中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也證實「該信件是真的」，但疾管署強調並沒有要求使用「Independent Government of Taiwan」等文字。

對此，柯文哲今天在黨部受訪直言，第一點，總統府御用記者在昨天晚上發獨家新聞，當然首先要回答問題說，現在政府是在監聽、監看我們民間的通訊嗎？不然這個email是私人信件電子郵件，怎麼跑到媒體上面去。

柯文哲指出，第二點，他看了一下新聞，很仔細把英文再讀兩遍，「我覺得奇怪，寫新聞的人是認為台灣人讀不懂英文？標題跟信件內容也不一樣啊！」

柯總結，「這是總統府要回答，怎麼是我要回答？」一個說是，現在又說不是？所以「P且非P」，這在邏輯上不通。

他強調，政府有沒有擋疫苗，台灣老百姓自己會判斷，政府有沒有護航高端，台灣老百姓自己會判斷。