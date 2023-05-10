「雲林縣復健青年協進會」總幹事林金順為爭取身心障礙者就業機會，以個人名義拿出240萬元幫48名障友繳交電腦型彩券經銷商報名保證金，他表示有些障友們抽中經銷商資格，會轉給一般人經營，因此附帶條件是中籤後須自己經營或轉讓給其他障友，除確保身心障礙者就業機會，也鼓勵他們積極參與社會工作，擴大生活圈。

林金順腿部不方便，但樂觀開朗認為障友們都是「天公仔囝」，他覺得賣彩券不用大量勞力、收入不錯，且可經常與社會大眾接觸，是很適合障友從事的工作，尤其是電腦型彩券，可以有自己的店面，對生活更有保障，因此經常鼓勵障友報名參加抽籤，但有些障友資金不足，無力繳交5萬元報名保證金，因此決定幫他們一把。

林金順透過友人提供240萬元，幫48名障友繳交報名保證金，但附帶條件是一旦中籤，必須自己經營或轉讓給同為身心障礙者經營，因為有些人中籤後，會轉給一般人經營，如此便失去照顧障友們的美意。

林金順表示，公益彩券分為立即型與電腦型，立即型就是各種刮刮樂，報名資格較寬鬆，電腦型則要有電腦設備，印出大樂透等彩券，若障友取得電腦型彩券經營資格，還可與立即型彩券經營者合作，彼此互惠增加收入。

1名障友說，經營彩券對他們的生活幫助很大，過年期間彩券熱賣，生意好的話收入不比一般上班族年終獎金少，因此透過林金順的幫忙，報名參加彩券經銷商抽籤，雖然中籤機率不高，但只要參加就有機會改善生活。