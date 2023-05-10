搜到1把改造手槍。（翻攝畫面）

搜出子彈。（翻攝畫面）

新店警匪槍戰最新畫面曝 駁火民宅如改槍兵工廠

新店警匪槍戰最新畫面曝 駁火民宅如改槍兵工廠

台北市警大安分局10日至新北市新店區，持搜拘票偵辦槍械案，查緝過程嫌犯拒捕，還對員警開槍，大安分局員警開槍回擊，目前嫌犯腹部中彈送醫，警方無人受傷。最新了解，陳姓嫌犯送往新店慈濟醫院救治中，目前無生命危險，現場查獲改造手槍1把、子彈7顆，目前現場起獲大批改造槍械工具、防彈衣，不排除現場為槍械改造工廠。

大安分局指出，偵辦槍械案件，經向上溯源鎖定犯嫌陳志明，分局偵查隊與和平東路派出所共組專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦。

專案小組成員包含偵查隊4人、和平所6人、北市刑大霹靂小組4人，於10日持搜索票、拘票至新北市新店區執行查緝，陳嫌為躲避查緝，從住所2樓躍下，同時以手上持有槍械並朝本分局員警開了1槍。

大安分局表示，分局員警大膽、正確使用槍械並反擊6槍，擊中陳嫌腹部貫穿及右大腿貫穿，目前已將陳嫌送往新店慈濟醫院救治中，目前無生命危險，現場查獲改造手槍1枝子彈7顆，起獲大批改造槍械工具、防彈衣，不排除為槍械改造工廠，仍持續偵辦中。

據了解，拒捕還對警方開槍的男子陳志明，患有「漸凍症」，過去他至少曾兩度在警方查緝時，攻擊警察，還曾拿手榴彈要與警方玉石俱焚，2022年9月底，竟如「蜘蛛人」般攀爬民宅行竊，於新北市再度落網，豈料今天又拒捕，反遭警方回擊開槍，中彈送醫。

大安分局分局長王寶章表示，警方依法於勤務中查緝各項違法、違規案件，積極執法、勿枉勿縱，犯嫌切勿心存僥倖，並呼籲民眾踴躍檢舉改造槍械工廠及持有槍械之不法行為，警方亦將持續展現強勢作為，積極查緝非法槍械案件，以保障人民生命財產安全，確保社會安寧。