台東市有1座全台少見的天然湧泉游泳池，人魚共游，近年地下水位下降，水深難提升，台東市公所規畫將轉型成露營區，引發民眾討論。台東市民代表王泰捷今天質詢市長陳銘風，他建議，湧泉公園既要改建，建議參考鄰近縣市、並發展為親水共融公園；陳銘風說，露營區是另外增設，也會持續尋找水脈。

台東湧泉公園近年水位持續下降。（蔡旻妤攝）

自日治時代就存在的湧泉公園，昔稱台東市立游泳池，曾培育出多位游泳國手。池水來自地下天然湧出的泉水，冬暖夏涼，水中魚蝦成群，是全台罕見的人魚共游場地。

近年天氣乾旱，湧泉池水位持續下降，僅到成人膝蓋位置，台東市公所日前打算將湧泉池轉型成露營區，消息引發熱議。民眾認為，應該優先改善湧泉，而非改做露營區。

台東市民代表王泰捷今天在市代會關心台東湧泉公園情形。（蔡旻妤攝）

許多民眾及家長向王泰捷反應，相較於鄰近的屏東及花蓮縣，台東缺乏戲水區，天氣逐漸炎熱，許多台東鄉親卻只能到鄰近縣市玩水，相當可惜。

台東市民代表王泰捷今天在市代會關心台東湧泉公園情形。（蔡旻妤攝）

王泰捷說，湧泉公園地處海濱公園及森林公園之間，存在感低落，受限水位無法提升，安全也出現隱憂，既然要改建，應該廣納民眾意見。他以花蓮知卡宣公園為例，建議台東應發展自身特色，將湧泉公園改為結合親水及親子的共融式公園。