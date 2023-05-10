巴西日前傳出一起震驚社會的醫療意外，一名醫生在接生的過程中讓寶寶「斷頭致死」，事後並向嬰兒的父母施壓，試圖隱蔽真相。警方接獲報案後隨即展開調查，不過醫院昨（9）日發布最新聲明，指出當時母親的健康狀況並不理想，加上該名嬰兒有先天缺陷，生下來無法存活，因此才決定提前引產，遭到家屬質疑院方推卸責任。

綜合英國《每日郵報》、巴西《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）報導，這起事件發生在巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）美景市（Belo Horizonte）的UFMG醫院，準爸爸席爾瓦（Victor da Silva）控告醫生硬生生「扯斷寶寶的頭」，而前一刻寶寶還在「眨眼、擺動身體」，在一旁陪產的他全程目睹了女兒慘死的過程。

Membros da comunidade da Faculdade de Medicina e de outras unidades da área da saúde podem votar na consulta eleitoral sobre a nova diretoria do Hospital das Clínicas. Confira detalhes: https://t.co/WDtfop3Uo0 pic.twitter.com/29hczouu57 — Faculdade de Medicina da UFMG (@facmedicinaufmg) May 8, 2023

席爾瓦表示，院方事後向他和妻子道歉，並承諾將負責嬰兒的安葬費用，前提是他們必須放棄調查。根據院方公布的最新報告，女嬰「患有多重缺陷，包括嚴重的肺部缺陷，因此無法存活」，強調依據當時母子的危急程度，醫療團隊決定「進行引產」。

巴西媒體「O Tempo」訪問了女嬰的阿姨珊托斯（Aryane Santos），她表示院方曾告知寶寶患有肺囊腫，出生後必須進行手術，「但沒說嬰兒不能存活」。

目前嬰兒的遺體正交由法醫學研究所（IML）進行調查。警方表示，由於這起案件十分複雜，可能需要一段時間才能公布結果，還給家屬和社會大眾一個真相。