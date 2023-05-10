巴西日前傳出一起震驚社會的醫療意外，一名醫生在接生的過程中讓寶寶「斷頭致死」，事後並向嬰兒的父母施壓，試圖隱蔽真相。警方接獲報案後隨即展開調查，不過醫院昨（9）日發布最新聲明，指出當時母親的健康狀況並不理想，加上該名嬰兒有先天缺陷，生下來無法存活，因此才決定提前引產，遭到家屬質疑院方推卸責任。

綜合英國《每日郵報》、巴西《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）報導，這起事件發生在巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）美景市（Belo Horizonte）的UFMG醫院，準爸爸席爾瓦（Victor da Silva）控告醫生硬生生「扯斷寶寶的頭」，而前一刻寶寶還在「眨眼、擺動身體」，在一旁陪產的他全程目睹了女兒慘死的過程。

席爾瓦表示，院方事後向他和妻子道歉，並承諾將負責嬰兒的安葬費用，前提是他們必須放棄調查。根據院方公布的最新報告，女嬰「患有多重缺陷，包括嚴重的肺部缺陷，因此無法存活」，強調依據當時母子的危急程度，醫療團隊決定「進行引產」。

巴西媒體「O Tempo」訪問了女嬰的阿姨珊托斯（Aryane Santos），她表示院方曾告知寶寶患有肺囊腫，出生後必須進行手術，「但沒說嬰兒不能存活」。

目前嬰兒的遺體正交由法醫學研究所（IML）進行調查。警方表示，由於這起案件十分複雜，可能需要一段時間才能公布結果，還給家屬和社會大眾一個真相。

文章來源：Bebê decapitada tinha ‘malformação, incompatível com a vida’, diz hospital
文章來源：Bebê morre ao ter a cabeça puxada durante parto em BH
文章來源：Death of baby who had their head ripped off during birth now under investigation in Brazil to determine if it is negligence or medical error

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