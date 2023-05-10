中國駐日大使吳江浩4月底指出，若日本把台灣議題和安保政策連結，將使日本民眾被帶入火坑。日本外相林芳正今天指出，身為駐東京大使的吳江浩發言極不妥適，日本透過外交管道提出嚴正抗議。

3月底到東京履新的中國駐日大使吳江浩4月28日在位於東京內幸町的日本記者俱樂部發言指出，「台灣有事就是日本有事」的說法是荒唐無稽，若日本把台灣議題和安全保障政策連結，將使日本民眾被帶入火坑。日媒指出，吳此言是在牽制日本。

林芳正今天在眾議院外務委員會被最大在野黨立憲民主黨籍眾議員松原仁問到此問題時表示，吳江浩有關台灣議題的發言極不妥適，日本政府已透過外交管道提出嚴正抗議。

林芳正強調，台灣海峽和平穩定對日本的安全保障而言很重要。日本的立場是期待（兩岸）透過對話和平解決，此立場已曾向中方包括領袖層級在內的人士表達。

此外，日媒報導，昨晚在東京的一家大飯店有一場歡迎吳江浩到任的宴會，吳江浩在致詞時表示，有部分國家企圖封鎖中國，做出脫鉤（decoupling）、中斷供應鏈的行為，希望日本絕對不要與這樣國家的舉措同調。言下之意，要日本勿隨美國起舞。