天心、温昇豪、楊銘威等人主演的律政劇《最佳利益2-決戰利益》，劇情更加緊張刺激，首播隨即登上MyVideo每日戲劇排行榜TOP3，引起關注。天心接受專訪表示她先前曾以《最佳利益》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，被問到第二季是否要繼續挑戰大獎，她信心十足的表示：「要要要，大家都要！」她還已經想像到劇組盛裝出席走紅毯的樣子，直呼那畫面很定是「氣勢如虹、氣宇非凡、氣勢磅礴」，對於第二季作品品質很有把握。

天心坦言，她在看《最佳利益2-決戰利益》劇本時就忍不住哭了，故事內容非常打動她，「我其實不管是笑點、哭點都挺高的，但這次整個寫本的功力，不是更上一層樓，是更上十層樓，劇情有太多的反轉再翻轉，我自己在看劇本的時候，好像做了一趟雲霄飛車。」她更形容《最佳利益2-決戰利益》是部「爽片」，她解釋：「這部劇不管在視覺或聽覺上，都會帶給大家很大的享受，當我看到成品的時候，有很多我想像不到的畫面，有很多的驚喜，所以我也很期待這次的播出。」

天心透露針對第一、二季的方箏做了角色設定上不同的安排和調整，一方面是單身後的方箏個性也多了一些柔軟面，的確也在第二季中很多環節可以看到，但她依舊秉持著律師不干涉當事人的原則，提供意見，但決定權依舊在當事人身上。

天心（右）讚禾浩辰酒窩很可愛，直呼「他是我每天上班的動力」 。（MyVideo提供）

天心也大讚《最佳利益2-決戰利益》劇組所有人的默契和工作態度都很好，「演戲就像打一場籃球一樣，每個隊員都要好，整體才會表現好。」第二季加入了不少新角色，其中金馬影后楊貴媚飾演法律系教授張秀敏、禾浩辰飾演的法務助理姜智騫，與天心有不少對手戲，她大讚楊貴媚前輩的能量和氣場強大，「光是她的聲音、聲線出來，就讓我想掉眼淚了！」至於後輩禾浩辰，她笑說：「他站在面前，不用演，我就已經先給他80分了！你看他那酒窩多可愛，他可是我每天上班的動力耶。」

劇中，天心飾演京勤事務所的王牌律師方箏，問到角色又多又難的法律台詞如何準備，她透露唯一方法，「背，就好好背，拼命的背書！我現在突然覺得，我唸書的時候有現在這樣厲害的話就好了。」她也分享，若是在工作上遇到低潮會如何排解，「吃，怒吃，去吃麻辣鍋，跟它拼了，硬碰硬。」

MyVideo共同出品《最佳利益2-決戰利益》於每周六晚上首播，晚上9點直播免費看，晚上10點新集數搶先上架。