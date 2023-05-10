天氣熱買飲料解渴的次數也愈來越多，許多人怕喝含糖飲料會變胖，改喝現打或罐裝果汁，不過營養師宋明樺表示，果汁的天然果糖一樣會造成發胖，若長期攝取也會對身體造成不小負擔，建議水果還是用吃的，或是喝蔬菜比例高的蔬果汁，減少糖的傷害。

宋明樺日前在臉書指出，很多人知道買含糖手搖飲對身體負擔大，但是又想喝點甜的，就會選擇罐裝果汁或是現打果汁，但其實果汁中的的甜味來自天然果糖，喝下去後在體內吸收速度快，進而影響血糖飆升，血糖一高就會刺激胰臟分泌胰島素，將血液中的糖分帶到細胞中，形成脂肪儲存起來，最後就這樣胖起來。

宋明樺表示，果汁跟人工的高果糖糖漿比較起來，水果中的果糖雖然是天然的，但是長期、大量攝取下對身體還是會造成不小負擔，所以老話一句，「水果要用吃的取代喝的」。

宋明樺表示，當然果汁加入蔬菜也可以喝得健康，但前提是蔬果汁中，蔬菜比例要遠高於水果，相對稀釋糖份的量，這樣糖的殺傷力就會大幅降低。宋明樺提醒，長期將水果打成果汁喝，對於身體的負擔也不亞於含糖飲料，所以好好善用牙口功能，水果就用嘴巴吃吧。