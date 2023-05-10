劉憶如分析造成台灣出口連8衰，美中貿易戰，台灣未蒙其利，先受其害。應探討國際貿易間的轉單效應，並尋求對策。例如紡織業，美國過去對中國依賴度最高，但中美貿易戰後，美國的紡織業轉單並未轉到台灣，而是轉到歐盟。

其次是美國下半年是否會陷入景氣衰退?劉憶如認為，美國今年初銀行問題，讓大家對美國景氣衰退的預期升高，只是什麼時侯開始衰退。以往年歷史來看，只要美國升息一定會造成景氣衰退，僅有三次例外（1963,1984,1994)。美國債券殖利率自2022年10月以來開始出現倒掛，至目前為止仍持續惡化。統計自1976年至2023年，一旦利率倒掛一定會發生景氣衰退，發生的時間在1~2年之間。

劉憶如表示，目前要留意台灣經濟和出口負成長，有多少是國際因素，多少是其他因素？以國際因素來看，今年下半年並不樂觀；而其他因素如中美貿易戰後的轉單效應，必須要找到原因，尋求對策。