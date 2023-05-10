根據彭博社所做的預測調查，美國4月總體CPI估較去年同期上漲5%，與3月份的數據一致，仍然遠超出聯準會設定的2%目標。

與上月相比，4月CPI估上漲0.4%，較3月份的月漲0.1%升溫。

核心CPI（排除波動較大的食品與汽油價格）估月漲0.4%、年漲5.5%，相較之下，3月核心CPI月漲0.4%、年漲5.6%。

上周聯準會在會後暗示可能暫停升息，但也表示將評估6月下次會議前所發布的數據。

富國銀行出具報告重申該行認為經濟活動放緩將帶動通膨減速，但回到2%的道路漫長而顛簸。汽油價格上漲，可能帶動總體月通膨率升高。

瑞銀表示CPI數據將「穩如磐石」，加上強勁的平均時薪，使聯準會6月再次升息的風險升高。儘管如此，該行仍維持5月會議是本升息周期最後一次升息的預期不變。

稍早前紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，在他的基本預測中，並未看到任何在今年降息的理由；而如果數據不配合，也不排除進一步升息的可能性。

根據芝商所（CME Group）數據，在周三發布CPI數據前，市場預期聯準會6月維持利率不變的可能性為83%。

上周五發布的4月非農就業報告顯示美國勞動力市場仍具韌性，但3月和2月數據下修則顯示就業市場正在降溫，使市場預期聯準會可能暫停升息。

4月非農就業新增25.3萬人，遠超出市場預期的增加18萬人。失業率降至3.4%，低於市場預期的3.6%，並創下53年新低。4月平均時薪年增4.4%、月增0.5%，高於市場預期的年增4.2%、月增0.3%。

KPMG首席經濟專家Diane Swonk表示，美國勞動力市場仍然緊俏。聯準會為進一步升息預留空間不無道理。就聯準會將暫停升息的可能性而言，這個數據並不如預期那樣令人放心。