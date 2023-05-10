三軍總醫院日前發生一起醫療暴力事件，一名男性病患家屬和醫師在病房區發生爭執，起因是家屬要求醫師開立巴氏量表未果，不僅出手拉扯醫師，還多次朝醫師揮拳，甚至將醫師的眼鏡擊落。院方回應「已陪同醫師立即報警處理」，台北市醫師職業工會則發聲表示「譴責暴力行為」。

根據影片畫面，一名高壯男子在醫院病房區不斷拉扯醫師，後來更直接朝醫師揮拳，一旁至少有6位醫護人員試圖阻止。經了解，該名病患家屬考量經費問題，希望醫師開立巴氏量表，好讓他們申請外籍看護、照顧失能家屬，但三軍總醫院神經科主治醫師顏尚易評估，該病患目前條件尚未符合開立標準，未及時符合家屬要求，雙方因此產生口角。

三軍總醫院今天發布新聞稿說明，本院神經內科顏醫師於日前進行例行性巡房探視病人解說病情時，遭家屬毆打導致頭部及顏面多處受傷，已由法制官陪同立即報警處理。

台北市醫師職業工會隨後也發聲表示，根據「醫療法」24條規定，為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方法，妨礙醫療業務執行；違反者將處以新台幣3萬元以上、5萬元以下罰鍰。

台北市醫師職業工會理事長陳宥任強調「譴責暴力行為」，直接攻擊醫師已經觸犯刑事責任，應移送司法機關辦理；且醫療法24條亦規範醫療機構應採必要措施，以確保醫事人員執行醫療業務時的安全，包含充足的警衛人力、發生暴力時的適當逃生動線，平時的教育訓練也是不可或缺的。