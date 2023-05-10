苗栗縣造橋鄉南瓜季開鑼了，苗栗縣長鍾東錦歡迎大家來造橋賞南瓜吃南瓜。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉南瓜季開鑼了，苗栗縣長鍾東錦歡迎大家來造橋賞南瓜吃南瓜。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉南瓜季開鑼了，苗栗縣議員廖秀紅歡迎大家來造橋賞南瓜吃南瓜。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉南瓜季開鑼了，精心栽培的大南瓜比一個成年人還重。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉南瓜季開鑼了，結實累累的南瓜隧道讓遊客驚豔。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉南瓜季開鑼了，苗栗縣長鍾東錦現場示範炒南瓜米粉。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉南瓜季開鑼了，苗栗縣長鍾東錦等展示各種南瓜料理。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉是全縣最重要的南瓜產地，今年造橋鄉農會提供2萬株各式南瓜苗給全鄉農民栽種，目前第1梯次的南瓜已經盛產，但因先前天旱影響，加上4月下旬的短時強降雨竟然是酸雨，妨害南瓜生長，使得產量少了3成，但品質仍舊維持，苗栗縣長鍾東錦10日上午參加南瓜季啟動，歡迎大家多來賞南瓜，吃南瓜，享用最健康的食物。

造橋鄉公所及造橋鄉農會多年來持續合力推廣健康食物南瓜的栽種，並研究多種南瓜料理，來搭配不同品種的南瓜，造橋鄉農會總幹事彭森華介紹目前農會全力推廣的4種南瓜，包括東昇、一品、瑞福及李白，其中東昇南瓜水分較多，適合做南瓜盅，瑞福南瓜的質地最為綿密，最適合炸食或是蒸食，一品南瓜就是目前市面上最為暢銷的栗子南瓜，口感質地介於東昇及瑞福，適合多種吃法，李白南瓜的質地接近瑞福南瓜，但甜度更高，可以蒸熟來吃，或是進一步打成南瓜牛奶飲用。

造橋鄉公所及農會打造南瓜故鄉，連續多年舉辦南瓜季活動，向全國民眾推廣南瓜旅遊及健康食品，今年更在牛奶的故鄉苗翔農場搭建2道南瓜隧道，據造橋鄉長徐連斌表示，由於觀賞用南瓜比較嬌貴，所以在3月栽下新的南瓜苗後，公所指派專人每天前來照看南瓜苗生長情況，今年的結果率果然不失所望，是歷年來結果最為茂盛的一次。

整個南瓜隧道密布各種樣式南瓜，讓許多遊客驚豔不已，苗栗縣長鍾東錦見到盛產的南瓜高興不已，一起牽起同來參加啟動儀式的幼兒園小朋友一同觀看，鍾東錦全力推薦男女都非常適合常吃南瓜，還現場露了一手炒南瓜米粉，歡迎大家來造橋賞南瓜、吃南瓜。