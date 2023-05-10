林內鄉農會把金鑽鳳梨包入肉粽，3年來受到消費者青睞，用12種餡料包的200公克大粽子去年訂單多達3萬顆，今年減量限量2萬1000顆，10日起接受預訂。總幹事黃國洲表示，鳳梨需要開發更多食譜，該農會最近嘗試推廣把鳳梨果肉與絞肉攪拌做成漢堡肉，口感比一般漢堡排清爽。

林內鄉農會的「金旺來五穀包粽」的包粽過程。（周麗蘭攝）

林內鄉農會的「金旺來五穀包粽」使用在地糯米、鳳梨、芋頭、豬肉，以及糙米、燕麥、薏仁、蛋黃、花生、香菇等餡料，每顆重達200克，銷售方式是禮盒宅配，去年10顆裝480元，今年小漲為530元。

林內農會總幹事黃國洲推廣鳳梨入菜不遺餘力。（周麗蘭攝）

總幹事黃國洲表示，去年有疫情干擾，但訂購數量卻激增至3萬多顆，同仁包裝到手軟，部分訂單在宅配時發生延遲，因此今年限量2萬1000顆，訂完不再追加，他希望留給消費者的印象是林內農會肉粽好吃、高品質、CP值高。

林內鄉鳳梨種植面積150公頃，是雲林縣內前三名，黃國洲推廣鳳梨入菜不遺餘力，前年把金鑽鳳梨切塊煮熟作為肉粽內餡，搭五榖粽口味十分速配，去年3萬顆的訂單量比往年多1倍。

林內鄉成功國小小朋友試吃鳳梨漢堡排三明治，接受度很高。（周麗蘭攝）

黃國洲最近再開發「鳳梨漢堡排」，把鳳梨果粒與摻入絞肉煎成金黃色肉排，做漢堡或三明治都很清爽，10日舉辦金旺來五穀包粽上市記者會中，國小小朋友試吃鳳梨漢堡排三明治，接受度很高。

黃國洲說，現代年輕人不愛吃米食，偏愛吃漢堡、吐司，農會除持續推廣米食，也要動腦開發食譜把蔬果融入他們愛吃的食品。

林內鄉農會的金旺來五榖粽今天下午起開放電話預購，訂購專線（05）5892002，或臉書搜尋「林內鄉農會」點選訂購網址下單。