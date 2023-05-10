偏頭痛是一種常見的神經系統疾病，在台灣約有200萬人飽受偏頭痛所苦，家醫科醫師李思賢指出，偏頭痛可能是血流動力不順、神經傳遞物質不平衡、消化道問題或是喝太多咖啡導致；他建議，在飲食中避開牛奶、全穀類及茄科，補充鎂、輔酶Q10，可以幫助改善。

李思賢在臉書發文指出，偏頭痛不一定「單側」，也可能出現在「雙側」，有時會有合併「前兆」發生，可能是看到幻覺或聽到聲音，常出現噁心、嘔吐、頭部搏動性跳動感，通常會因為一個壓力事件或是環境刺激而引發。

偏頭痛的原因眾說紛紜，李思賢列出可能原因，包括血流動力不順、神經傳遞物質不平衡、電解質不平衡、腦外傷或內傷、腫瘤、消化道問題或是喝太多咖啡。

李思賢指出，偏頭痛發作前會經歷的一些症狀，像是渴望吃甜食、憂鬱、躁動、無力等；偏頭痛也跟遺傳有關係。他說，臨床上常見偏頭痛患者一天吃5、6顆止痛藥，頭痛可能暫時緩解，但藥效過後往往捲土重來。

李思賢提供飲食上減緩偏頭痛的方法，可以避開牛奶、全穀類及茄科（馬鈴薯、茄子、番茄、辣椒、枸杞等）；每日補充600毫克鎂及200毫克輔酶Q10；另外在水中加點鹽巴也有幫助。