新北市1名於水電行任職的裝修工人，去年9月於雇主指派的民宅從事配線裝修及燈具安裝作業時發生意外，造成硬腦膜下水腫及多處骨折，後經市府勞工局指派專業律師陪同調解，最後勞資雙方達成共識，資方針對職災原領工資補償、看護費用及過失責任賠償等爭議，資方同意給付324萬和解金。

據了解，當事人在作業時，樓板有一處開口卻未設置防護設備，導致他不慎從3樓墜落到1樓，雖然送醫後並沒有生命危險，不過卻造成硬腦膜下水腫及多處骨折，意外發生後，其家屬也向新北勞工局求助，除協助申請勞資爭議調解外，也聯絡律師提供相關法令諮詢。

因勞資雙方爭議事項涉及職業災害認定及補償，透過律師陪同，讓當事人及家屬能夠即時了解相關權益，並於調解會前針對案情，釐清勞方權益及雇主責任，便於在調解過程當中協助勞方表達主張及訴求，最後經過2次調解會議，在調解人提供適當解決方案後，針對職災原領工資補償、看護費用及過失責任賠償等爭議，勞資雙方終於達成共識，由資方支付324萬元和解金。

勞工局長陳瑞嘉表示，當職業災害事件發生後，職災勞工與家屬雖可透過調解機制尋求爭議解決，但職災勞工與家屬常因事件發生過於突然，或相關法規複雜難懂及協商經驗不足，而損害自身權益，為安定職災勞工及其家庭不安情緒，避免雇主以過低且不合理的金額快速和解，勞工局2013年起即推出「義務律師陪同調解」服務，排解勞資雙方法律意見差異、保障勞工權益。

勞工局表示，自去年至今年3月止，已指派律師279人次陪同勞工出席調解，共有377位勞工受惠。其中有關職災勞工案件最多，共159件，其次為特定身份弱勢勞工42件，另有5件重大集體勞資爭議，和解率達60％，總計已為勞工爭取金額達5870萬元。

勞工局提醒勞工及雇主，遇有勞資相關疑難雜症與調解服務，皆可善用「免費律師勞工法令諮詢」與「勞資調解便利通」等服務，相關資訊可至「新北勞動雲」網站查詢。