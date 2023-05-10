網友拿三立誤報的新聞諷刺王參加公祭。（翻攝PTT網站）

竹聯幫大老「大川」程大川9日在一殯舉辦喪禮，三立新聞誤報立委王鴻薇有參加，經王抗議後三立將新聞全數撤下，但王發現有網友在PTT政黑版上，持續引用三立的錯誤新聞，指王去黑道公祭，是「檯面上一套，檯面下很麻吉」，王鴻薇不滿相關言論，10日由助理代表，前往中正一分局，對該名網友提出妨害名譽告訴。

三立新聞9日誤報新科立委王鴻薇，前往參加大川喪禮，王第一時間便十分不滿，在臉書重炮回擊「三立見鬼了！」，鄭重澄清整個早上都在立法院中興大樓辦公室，出入有攝影機記錄為證，「除了三立，沒有媒體表示王鴻薇有出席，三立新聞沒有查證且惡意抹黑，民進黨現在是人選還沒出來，選舉垃圾步就先來嗎？」

經王抗議後，三立陸續撤下相關報導，但王後來發現，在PTT政黑版上，署名johnny9667的網友，拿三立的誤報發文，批評「之前新聞說王鴻薇很反黑道啊，怎麼跑去黑道公祭？難道是檯面上一段，檯面下其實很麻吉？」

王鴻薇認為，網軍拿假新聞持續散播、帶風向，供不特定人點閱，已影響她的名譽，10日上午前往中正一警局提出妨害名譽告訴，全案正由警方偵辦中。