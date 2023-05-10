新北市議會民進黨團持續追問侯友宜兩岸態度，新北市議員戴瑋姍指出侯友宜在2017年參訪過江蘇，她詢問侯面對中國有意併吞台灣，是否支持這所謂「兩岸一家親」。侯友宜強調，兩岸要平等尊嚴友善務實交流，更重要要降低衝突， 並強化自我防衛能力，面對挑戰都要對自己有信心，被指是騙選票，侯強調，沒有騙什麼選票，我只支持中華民國的立場。

面對共機擾台，侯友宜強調，和平絕對不能是單方面，要雙方面互相良性互動，共機挑釁是不應該的。

戴瑋姍再指中國透過手段讓友邦與台灣斷交是否也是兩岸一家親，侯友宜強調，要多努力讓友邦更了解中華民國，現在兩岸也有交流，只是過沒有那麼多，兩岸經濟貿易順差1500億元都有在交流。

議員顏蔚慈詢問共機擾台是否是統戰行為，侯友宜表示，這是我們不容許的行為，雙方要多方面一起平等看待。

顏蔚慈指出是否同意里鄰長到對岸交流，侯友宜表示，這是基層交流，按照兩岸人民關係條例去處理，國家沒有禁止。

被問到會不會到對岸交流，侯友宜表示，目前沒有，未來事不知道，今年沒有這個計畫。

侯友宜也說，對於機關交流，會要求按照法律規定，注意中國大陸相關法令修改，避免違反中國法令造成爭議。