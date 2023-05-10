桃園市今天舉行市政會議，市長張善政感嘆，近期社會上詐騙案件層出不窮，防堵詐騙、保護市民已不是警察局1個單位的責任，呼籲市府各單位要共同積極防詐，更透露宏碁集團創辦人施振榮最近也發訊息給身邊的親友，直呼自己沒有成立粉絲團教理財，提醒民眾若在網路上遇到以名人名義要教理財，一定要特別小心慎防。

張善政表示，最近詐騙案例很多，警察局也辦理很多防詐講座、在各種活動中高舉手排提醒民眾，認為警察局可以與其他單位跨局處合作，首先要先了解詐騙的地點在哪裡，多數是出現在網路上。近期有很多以名人的名義成立粉絲團，藝人、企業家等都接連受害，我以前的老闆，宏碁集團創辦人施振榮先前也發送了訊息給身邊的親友，說自己沒有成立粉絲團教理財，這就是其中1個案例。

「必須要趕緊正本清源！」張善政說，民眾會被這種訊息欺騙，就是因為很多人急著投資、理財。他也點名經發局，希望能適時釋出投資理財要點，告訴民眾一些投資的基本常識，防堵詐騙的責任已經不只是警察局的責任，各局處若有牽涉到投資、理財的業務都要多跟民眾宣導，上周行政院院會也有提到詐騙案猖獗，強調防詐宣導要積極。