立法院今日下午3點半將展開《再生醫療法》的協商，時代力量立委陳椒華、醫療改革基金會上午召開記者會，點出政院版草案的爭議，呼籲執政黨勿一意孤行，強推爭議條文。國內2018年開放細胞治療，至今仍亂象叢生，有診所邀請病人年繳百萬加入會員，卻不講清楚療效，甚至有業者宣傳什麼疾病都可治療。對病患而言，可能會為了療效不明的治療而傾家蕩產，最終只換來生理食鹽水。

醫改會執行長林雅惠指出，特管辦法2018年上路，開放6種細胞治療，上路5年來，卻看不到任何療效評估報告。當時的立法違反實證醫學的精神，導致醫病保障不足，許多教學級的醫學中心望之卻步。日前醫事司稱細胞治療問題主要是廣告，但她表示，除了廣告，細胞治療還面臨地下化、詐騙的情形。

病友端，業界、醫療機構的細胞治療亂象，包含療效不明、漫天喊價。林雅惠舉例，有診所像俱樂部一樣邀請病人加入會員，1期繳10幾萬、1年繳幾百萬，但卻不講清楚療效。病人治療後效果不佳，就被告知可能要再打1、2年才能看出效果。對長期受折磨的病人來說，可能會為了一線生機而散盡家產，最終只換來生理食鹽水。

另外，林雅惠表示，細胞治療也有地下實驗漫天叢生、業者誇大療效的問題。有業者宣稱什麼疾病都可以治療，這對病人來說要如何求證？一些業者申請登錄和實際的情況也不符，申請做的是A，卻連B、C、D都做，亦有業者鑽漏洞，以基金會的名義收費，規避醫療機構需擔負的責任。

林雅惠表示，醫病關係長期面對專業、資訊、權利的不對等，病人缺乏足夠的專業分辯治療的安全、科學性是否足夠。相較有專業審查、限定病人數的恩慈療法，空白授權的再生醫療會誘導民眾中做出非理性選擇。萬一出現有不良反應、醫療爭議，不僅無法適用藥害救濟，也更難證明因果關係。她呼籲執政黨切勿一意孤行，謹慎立法才能創造雙贏。

陳椒華也指出，此次修法的主要的爭議在第3、9、11、16條。第3條定義再生醫療技術可使用細胞，但沒有明定是自體、異體或異種。根據2003年的衛生署公告，異體、異種存在免疫排斥，風險比較高。若要立法，風險就要寫清楚，因此時代力量將提出修正動議，希望加入細胞應符合操作規範的要求。

另在第9條，時代力量也支持衛福部4月21日提出的修正版本。陳椒華指出，依原先草案，只要有初步療效就可以用，加上都是自費，病人可能花大筆錢，卻面臨效果不確定又有風險的問題。至於草案第16條，允許未成年胎兒經母親同意，可提供細胞給他人使用。陳椒華擔憂電影《姊姊的守護者》的情節將實際上演。捐贈者可能被操控，甚至可能出現細胞的圖利情形。

陳椒華表示，在最近2次協商中，她受到其他立委的攻擊，指她不專業、不懂再生治療，她在此嚴正表示，本人具有過多年的生物技術實驗經驗，成果也有發表科學期刊，同時也有藥師執照。如有其他政黨的委員質疑她不專業，她願意邀請對方來進行公開辯論。