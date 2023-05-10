台灣輔具暨長期照護大展（ATLife 2023）於5月4日至7日在台北南港展覽館一館盛大開幕，元勛國際集團駐點於一樓I區，並在5月5日舉辦新品發表會，主推耳寶助聽器（Mimitakara）的「TWS真無線藍牙充電式助聽器6EN」，磁吸台杉投資、中盈投資及中信創投高層目光。元勛國際股份有限公司集團董事長吳志賢傳遞「聽力平權」的重要性，表示台灣「助聽器國家隊」與政府攜手努力，未來將布局印度、東南亞、非洲、日本等國際聽力市場。

台灣輔具暨長期照護大展（ATLife 2023）於5月4日至7日在台北南港展覽館一館盛大開幕，元勛國際集團駐點於一樓I區，並在5月5日舉辦新品發表會。(圖:中時新聞網攝)

元勛國際集團提倡「聽力平權」是每個自然人的權利，推出為聽力障礙者開發的「TWS真無線藍牙充電式助聽器6EN」，以8米內自動連線的藍芽麥克風為亮點，外表時尚與一般藍芽耳機無異，新觀點掀起市場革命，吸引台杉投資、中盈投資及中信創投等目光。

「TWS真無線藍牙充電式助聽器6EN」，以8米內自動連線的藍芽麥克風為亮點，外表時尚與一般藍芽耳機無異，新觀點掀起市場革命。(圖:中時新聞網攝)

「假設看電影時全程靜音，這樣的體驗有娛樂性嗎?」董事長吳志賢說。當聽力受損會導致失智與憂鬱，並以展場吵雜環境舉例，認為「聽力平權」不只是障礙者的權益，無法聽清楚講者發言的記者也是需求方，希望以「數位降噪」功能突破市場對助聽器的刻板印象。

耳寶助聽器不只解決基本的聽力問題，更以台灣唯一助聽器製造商觀點支援在地化語系，與時俱進支援GOOGLE MAP功能，讓產品也能夠成為導航工具。董事長吳志賢更透露，助聽器未來將與各大廠商合作，當受眾一走進家樂福，馬上能接收到特價提醒語音，與各種商業行為亦步亦趨，甚至推出「雲端助聽器」結合APP，成為改變市場資訊戰的奇點。

根據WHO統計，全世界有25億人口深受聽力障礙之苦，全人類擁有0.003%的聽力障礙或然率，同時發現65歲長者中有25%為聽力障礙者，然而高齡化趨勢不可避，未來聽力需求將層出不窮。

董事長吳志賢強調，儘管世界人口對助聽器的依賴供不應求，全世界6大助聽器品牌仍無法顧及龐大市場，加上全國定價策略的受限，讓目前外國助聽器價格座落於2000元美金區間，遠超過印度、東南亞、非洲、中南美洲平民所能負擔的上限，讓市場呈現龐大缺口。

「耳寶助聽器新產品定價僅150元美金。」，董事長吳志賢指出台灣「助聽器國家隊」優勢，依靠聯發科旗下子公司達發科技對無晶圓廠IC設計的專業，緊連護國神山台積電的積體電路製造，再由日月光進行半導體封裝與測試，最後元皓能源集團和元建攜手完成實品。耳寶助聽器不僅能夠在台灣市場自營佇立，又比國際助聽器多出3年使用壽命，創新與親民售價將衝擊國際市場，征服東南亞等區域勢在必得。

董事長吳志賢坦言，自己因為家族遺傳有聽力受損之問題，因此本身也是助聽器的使用者，對於「聽力平權」感同身受，改變市場的願景全出自肺腑之言，且撥冗部分營收與政府積極合作，舉辦「免費聽力測試」與「助聽器免費捐贈」活動，更準備與世界助聽器品牌聯手，打造全球聽力無障礙空間的願景。