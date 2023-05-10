若月瑪麗亞完美詮釋日式情慾風格。（JKF提供）

若月瑪麗亞曾在推特公開表示自己是泛性戀者。（JKF提供）

日本AV女優若月瑪麗亞，出道10年發行過不少作品，也多次出席TRE台北國際成人展，在台灣相當有知名度，充滿鄰家女孩氣質，讓粉絲覺得容易親近，女友感超濃厚，老司機看著她的照片會忍不住幻想自己是她的男友。JKF獨家收錄若月瑪麗亞引退前拍攝一系列性感福利照，暌違3年登台，若月瑪麗亞褪去屬於女孩的稚氣與青澀，展現了輕熟的性感氣質，完美詮釋日式情慾風格，若月瑪麗亞也向粉絲喊話想來台灣工作。

繼三上悠亞含淚發布引退宣言，若月瑪麗亞也在今年3月宣佈退出成人產業，「這是我在成為演員之前就決定要做的事情，自己會盡力而為展現新才藝活動！至於到底要做什麼？要和經紀人慢慢決定方向！」引退後應該會先休息與自己獨處，找到未來的方向。之後還是會持續舉辦公開活動，只是從「AV女優」這個身分畢業而已，不管是攝影會、見面會等等活動都還能見到她。

若月瑪麗亞2013年因為粉絲的一句話決定出道，和姊姊涼宮琴音攜手勇闖成人界，2人從閨密成為了沒有血緣關係的姊妹，在事業上互相扶持，合作共演許多作品，是AV界相當知名的姊妹檔。若月瑪麗亞大方透露涼宮琴音的近況「姊姊她很好喔，而且我們現在同居中！」記者問及若月瑪麗亞和姊姊一起拍攝是什麼感覺？會害羞嗎？若月瑪麗亞笑說：「覺得和姊姊一起拍片很開心，有時候拍攝到一半看到彼此的臉，甚至會忍不住笑場，很享受當下的感覺！」

若月瑪麗亞表示在出道前期，不管是私下還是工作上，都覺得自己應該是M屬性，飾演的角色也像是待宰的小綿羊那般羞澀。但開始接觸較強勢的劇情後，才發現自己也有潛在S的一面，原來要她當大野狼也沒問題她自信地說，自己可以S也可以M，並在推特公開表示自己是泛性戀者，問及私下有沒有和同性交往過？是否有同性性行為的經驗？若月瑪麗亞都大方承認：「自己對於男性和女性都能一併俘虜，當意識到自己是泛性戀者後，拍攝的感覺和以前完全不一樣了，彷彿是打破了框架和設限，很享受拍攝的過程。」

若月瑪麗亞從小就立志從事能為周遭帶來歡樂及笑容的職業，在成為AV女優這10年間造福了許多男性，未來她則希望不設限粉絲性別，投入讓所有人都能感到開心的事情，也計畫將自身的經驗分享出去讓粉絲們都能得到幸福。更多專訪內容請見5月號JKF雜誌。另外，「AV＋年度風雲女優大賞」門票已在JKFACE售票；8月4日到6日的「TRE台北國際成人展」門票在KKTIX開賣。