星卉加入三立八點台劇《天道》與黃玉榮組CP。她日前進劇組拍攝，還沒拍戲卻先掛彩，原來開拍前一天她為了挑戲服摔倒，眉毛掛彩，流血不止、縫了十多針。星卉表示在挑戲服時因為太久沒穿高跟鞋腳抽筋，墊腳拿衣服時突然一個腳軟，結果人跌倒撞到門把，她說：「由於過去常摔倒就想沒怎樣，結果看到地上一滴一滴的血才嚇到。」

星卉縫了10多針，傷口很深。（三立提供）

受傷當天是周末，醫院沒開門，她趕緊去拜託認識的醫美診所開門幫她縫合，醫生還要她注意3個月之內有沒有腦震盪。由於事出臨時，她趕緊麻煩製作單位改劇本，以撞傷登場。只是最近幾場戲都有皺眉表情，一直拉扯到傷口，敬業的她必須要吃止痛藥才能順利演出。

黃玉榮（右）對星卉「呼呼」。（三立提供）

沒想到這一撞傷口很深，但還好沒傷到眉骨或是眼睛，星卉：「其實傷到眉毛都還好，因為可以補妝，但這次傷口在眉毛處是直的。」她說她是易留疤的體質，所以前面照顧得好比較重要，拍戲時黃玉榮還藉故呼呼，強調說：「我是好老公喔！」黃玉榮也說希望這次角色可以真的幫他洗白，不要再演壞壞的渣男了，也呼籲編劇「讓我正直一次吧！」