梅根抽身 讓哈利獨自面對英國王室成員

倫敦的報導顯示，愈來愈多英國王室成員與人氣低落的哈利保持距離。而哈利和梅根的人氣直下既火速又無情，倫敦有愈來愈多人要求拔除他們的王室頭銜。儘管查爾斯並未公開表達意見，但據英國媒體說，王室最高層曾討論過這話題。

華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）柴契爾自由中心（Margaret Thatcher Center for Freedom）主任加德納（Nile Gardiner）指出，這對曾廣受歡迎的夫妻人氣暴跌令人遺憾，他們在災難性的報復中，以驚人的大動作燒毀了大西洋兩岸的橋梁。

歷經幾個月的長考後，哈利終於決定，受邀出席父親查爾斯三世的加冕典禮，而梅根則留在加州，陪一雙兒女。結果哈利5月6日蜻蜓點水，匆匆出席典禮後，就搭機返美。

自從梅根夫婦去年底播出網飛（Netflix）紀錄片，接著哈利今年1月出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare）後，兩人就愈來愈不受歡迎。事實上，如今他們在英國已淪為最不受歡迎的名流。甚至在美國，他們也被《南方四賤客》（South Park）猛虧為「蠢王子和笨老婆」。

分析指出，毫無疑問的，梅根決定不出席加冕典禮，是因為怕在倫敦街頭被噓，要是出現這種場景，將會重創她苦心經營的品牌。另一個因素則和被貶為非工作王室二線成員的恥辱有關。由於他們是二線成員，因此在查爾斯加冕的慶祝活動中，不能出現在白金漢宮的陽台上。近一年來，他們的人氣直線下降。兩人攻擊英國王室，在英美都引發強大的反彈，而他們日益直言不諱的政治激進主義，也疏遠了數以百萬計美國人。

此外，分析認為，哈利和梅根會和王室產生這裂痕，一切只能怪自己。事實上，自從他們2021年接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）專訪爆料，其實就已向王室宣戰。事實證明，他們所指控的種族歧視，已對王室造成傷害，也導致哈梅陣營和其他王室成員間的高度緊張。而殘酷的現實在於，哈梅幾乎徹底隔絕於王室外，在大多數英國大眾眼中，幾乎淪為賤民。

Meghan and Harry's plan to destroy the British monarchy didn't count on this happening https://t.co/k9k5rZ807n #FoxNews — Nile Gardiner (@NileGardiner) May 5, 2023

雖然查爾斯向哈利伸出橄欖枝，邀他出席加冕典禮，但卻根本沒有跡象顯示，他和哥哥威廉在和解。分析指出，就哈梅未來在王室中扮演任何角色來說，已經沒有實際可行的途徑。

分析認為，或許他們能緊緊抓住王室頭銜，還有這些頭銜所帶來的聲望，但兩人其實已流亡加州。無疑他們會在加州透過媒體交易和製作公司，致力累積龐大的個人財富。或許他們最後會成為加州蒙特斯托（Montecito）的菁英，但在英國王室眼裡，他們的地位卻接近零。

此外，分析強調，要是他們的目標在於顛覆存在了超過千年的英國王室，那他們是輸得一敗塗地了，而且還會繼續向下沉淪。最後加德納說，哈梅傳奇是場現代悲劇，是一個有關自戀、傲慢和貪婪到骨子裡的故事。