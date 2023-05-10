口乾舌燥是一種常見的困擾，但也恐是疾病的徵兆。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，除了自體免疫性疾病外，也可能是糖尿病、慢性腎臟病等疾病的症狀，生活上可多喝水、少喝咖啡或茶、戒菸等方式改善，若仍無效，為了避免疾病惡化，最好儘速就醫檢查治療。

黃軒在其粉專表示，目前醫學認為，與口乾舌燥相關的疾病包括自體免疫性疾病、糖尿病、慢性腎臟病、睡眠中止疾候群。

他說明，自體免疫性疾病最常見的症狀為乾燥症，例如口乾舌燥，研究發現，口乾舌燥在乾燥症中的發生率高達90%。糖尿病也會導致口乾舌燥，過去的研究推估可能是高血糖引起的神經損傷。

慢性腎臟病患者有口乾舌燥的機率較高，可能與腎臟功能受損、代謝物累積和藥物治療等有關。此外，睡眠中止疾候群與口乾舌燥有關，因患者會在睡眠過程中呼吸暫停，導致缺氧，引發口乾舌燥。

針對有口乾舌燥困擾的人，黃軒建議，可做5件事改善。第一，少喝咖啡或茶，因咖啡和茶的咖啡因會導致口腔和喉嚨的黏膜更乾燥。第二為戒菸，煙霧會使口腔和喉嚨黏膜更乾燥、更薄。

第三為小心藥物副作用。許多藥物會造成口乾舌燥，例如抗憂鬱藥物、抗組織胺的藥物與利尿劑等，此時可與醫生討論是否可更換其他藥物。

第四為補充水分。身體缺水會導致唾液分泌量減少，此時可增加水分攝取。第五為避免處於乾燥環境中，可利用加濕器來改善睡眠環境的濕度。

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