道奇強打貝茲（Mookie Betts）首次挑戰游擊位置，6場比賽下來沒有失誤發生，就連籃球、保齡球他也相當在行，似乎任何事情都難不倒貝茲，但對於密爾瓦基當地著名的鬧鬼酒店Pfister Hotel，貝茲可不願再次體驗，作客釀酒人的3連戰，貝茲選擇在釀酒人球場附近租了Airbnb過夜。

擁有130年歷史的Pfister Hotel，被認為是密爾瓦基當地最可怕的鬧鬼地點，在大聯盟頗具知名度，來訪客隊與釀酒人交手時，通常會入住Pfister Hotel，但也將體驗刺激驚嚇的快感。貝茲表示自己曾經在Pfister Hotel住上幾晚，卻都無法輕鬆入睡，「我沒辦法睡著，只要出現任何聲音，我心裡就會想，『那到底是什麼？』。」

曾經效力道奇的貝爾崔（Adrian Beltre），過去也在Pfister Hotel遭遇靈異現象，他表示自己已經關上電視及空調，卻仍時不時聽到敲門聲。其他球員也碰上不斷閃爍的燈光、奇怪的聲音、電器故障及物品在房間內隨意移動的場景，貝茲說：「這是一個好藉口（不住Pfister Hotel），為了以防鬼故事是真的。」

以作客釀酒人主場米勒球場（Miller Park）的數據來看，貝茲繳出3成08打擊率、OPS值高達1.155，短短10場比賽就敲出4支全壘打，敲下10分打點，看來鬧鬼事件對貝茲的打擊狀況來說影響不大。