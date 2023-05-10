《蜘蛛人：穿越新宇宙》正式海報終於9日曝光，數10隻來自不同宇宙的蜘蛛人，穿越黃色六角形的傳送門來到邁爾斯摩拉斯的世界，蜘蛛內戰的引爆點即將一觸即發。這次海報中出現的角色，除了預告片中的蜘蛛人2099、騎著重機的女蜘蛛人潔西卡德魯、印度蜘蛛人帕維特普拉哈卡，以及龐克蜘蛛人霍比布朗之外，還有無數從未曝光的蜘蛛人現身，包含讓粉絲興奮不已的緋紅蜘蛛人和日本武士蜘蛛人。面對這前所未見的強大軍團，邁爾斯是否能以一擋百成功脫身，即將在6月21日大銀幕揭曉這場世紀大內戰。

隨著正式電影海報曝光，索尼影業特別在今天推出蜘蛛人AI大頭貼產生器，成為全球首家電影公司採用AI繪圖技術來創造粉絲虛擬分身。只要一張自拍照，並且回答希望與哪位蜘蛛人並肩而戰，以及想在哪個多重宇宙探索，這項黑科技即可讓粉絲瞬間擁有自己專屬的蜘蛛人角色。AI繪圖會依據不同的臉型與角色，產生出獨一無二的客製化造型，甚至繪畫風格和色調都會有所不同。現在就加入來自世界各地的蜘蛛人聯盟，在社群上揭曉自己的蜘蛛人真面目，一同為拯救宇宙而戰！

除了虛擬分身之外，粉絲更有機會參與有史以來最龐大的蜘蛛人大集結活動，官方主辦的蜘蛛人聯盟路跑，即將在10日在台灣登陸，於台北美堤河濱公園舉辦3K趣味競賽，參賽者只要購買電影預售票即可免費參加，完賽者更可獲得官方獨家蜘蛛人聯盟獎牌。為了鼓勵粉絲扮裝成蜘蛛人宇宙角色一同參與盛會，成為蜘蛛人聯盟中的「台灣蜘蛛人」，於現場登記參加扮裝競賽活動的參賽者，就有機會抽中主辦單位提供的限量電影紀念品。