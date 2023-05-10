頭份市為恭紀念醫院10日上午舉辦國際護理師節慶祝及表揚護理楷模彭育麟。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

國際護理協會（ICN）發布2023年國際護理師節活動主題「有護理師，才有未來」，頭份市為恭紀念醫院在5月12日護理師節前夕舉辦「2023年國際護理師節表揚活動」，一共表揚24位深獲病人肯定的親善天使，另表揚護理表率的副護理長謝明蓉及7位護理楷模。今年特別邀請護理實習生一同參與護理傳光，象徵護理專業知識、技能與素養的薪火相傳，感受即將成為南丁格爾的重責大任。

當選護理楷模的急診室護理師彭育麟，除了在工作上表現優異外，也因為喜歡為恭醫院的工作氣氛與環境，所以願意每天花上40分鐘的時間從苗栗市通勤到頭份市上班，已維持10年。彭育麟表示：「護理部非常照顧我們，經常準備各式小點心，營造大家日常生活中的幸福感。近期院方提供高額簽約獎金，但不只因為這樣我才留任，而是醫院提供的工作環境讓我相當地安心，護理長人性化的管理，是我願意持續留任的主因。」為恭紀念醫院與中國醫藥大學策略聯盟後，積極推動智慧醫療，引進優質設備，讓病人享有更佳的照護服務外，也提升醫護人員的工作效率。

為恭紀念醫院護理部主任李韻雯表示，目前為恭醫院採取依現有護理師人力浮動開床，為避免護理師超時工作，以及增進護理人員投入與留任率，為恭醫院導入「多樣化彈性護理人力資源管理方案」，進用IV team護理師、傷口照護師、功能性護理師，且在白班及小夜班皆配有輔佐人力等，並提供上班時間彈性職缺，有效減輕護理工作負荷外還能兼顧家庭。

為恭醫院也鼓勵護理師在職進修，前後與兩所大學合作視訊混成教學，如此不僅能免於舟車勞頓，亦能在既有職場學以致用。2022年7月與中國醫藥大學策略聯盟後，除原有的三節獎金外，院方另提供績效獎金以及高額簽約金，並享有多元的教育訓練課程以及完整的進階制度，致力提供完善的員工福利措施，建構友善的工作職場，適逢節日，院長及副院長會特地親送同仁小禮物或小花束，讓人備感溫馨。

為恭紀念醫院院長李文源表示，非常認同活動主題「有護理師，才有未來」，在這個屬於護理師們的日子，向各位白衣天使致上最高的敬意與謝意！希望護理人員在照顧病人的同時，也要注意自己的健康，以及好好照顧家人。唯有如此，才能持續提供優質的照護品質，最後衷心地祝福護師節快樂，讓我們繼續共同守護苗栗鄉親的健康!