周三台股收盤，加權指數下跌85.94點或0.55%，報15641.76點，成交量降至1966.63億元；櫃檯指數上漲0.05點或0.02%，報210.13點，成交量降至582.34億元。

台股科技股ADR全數收黑，台積電(2330)周三回測500元關卡，下跌1.96%或10元，一天把過去3天漲幅吐回，午後略回穩，收跌7元或1.37%，報503元。聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)亦收跌超過1%。鴻海(2317)則持平至106.5元。

高價股方面，股王信驊(5274)重挫失守2800元，終場收跌3.21%；股后大立光(3008)盤中一度也面臨2000元警報，午後翻紅，收漲10元或0.50%，報2025元。千金股漲跌互見，除了大立光、力旺(3529)小紅外，世芯-KY(3661)更大漲半根漲停板。其餘如旭隼(6409)、創意(3443)、祥碩(5269)、亞德客-KY(1590)皆墨，緯穎(6669)更摔至跌停，高價股周三表現並未突出。

各類股中，以航運股、電纜股強勢抗跌，分別大漲2.11%、1.36%。當中航運挾個股營收不俗、BDI指數回神攀高、疫後報復性旅遊，加上軍工題材的亞航(2630)強鎖31.45元漲停，陸海空齊揚，散裝裕民(2606)、新興(2605)、四維航(5608)帶勁，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)，以及航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)均走揚，其中長榮(2603)、長榮航(2618)大漲約3%左右。另外，生醫、化工、鋼鐵、汽車、觀光、金融等族群也都守在紅盤之上。

而造紙、電腦周邊、半導體、電機跌幅超前，類指皆下跌超過1%，其中半導體成交比重略增。塑膠、電子零件、電子、油電燃氣等表現也都遜於大盤。

美國周三即將發布CPI報告，持續關注美國聯準會升息態度，經濟仍難振難行下，電子族群仍處於半景氣階段，復甦時程大多延後，以致資金流向較穩定族群，目前季報公布即將進入尾聲，也將持續關注下半年營運表現，本土投顧認為，在景氣逐步回穩之下，股價跌夠深時可以關注，並關注有潛力個股，預估整體台股短期呈現區間震盪。