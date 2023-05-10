印度與美國等各國都一樣，都想提高晶片產量。若日後可大量自製晶片，不僅不用花大錢去買舶來品，同時也可減少對台灣以及中國大陸等地的依賴。目前，印度還不算是國際晶片大廠海外設廠的普遍首選之地。

這項不算新的晶片獎勵政策，其實從2022年元月1日就已開始，莫迪政府本來只給企業45天的金援申請時間。若要蓋晶片廠的業者，可以拿到一半的建廠費用。但截止日期太快，只有少數幾家來得及報名參加。

據悉，這些想要拿到補助的公司，包括印度富豪Agarwal旗下事業Vedanta Resources與台灣鴻海合資的公司，以及包括高塔半導體（Tower Semiconductor）在內的大財團等。

熟知內情者表示，印度政府現在打算冷飯熱炒，重新啟動這項補助措施，直到100億美元獎勵金全部用罄為止。印度幾乎什麼都生產，且是最大的集團塔塔（Tata）就已表達想要進軍晶片製造的高度興趣。

彭博社指出，由於缺少相關豐富經驗，對金屬礦業為主的Vedanta與iPhone製造大廠鴻海來說，生產半導體產品並不是一項輕鬆的工作。另外，Vedanta也背著相當沉重的債務。因此，印度富商Agarwal是否可順利興建晶片廠，取決於政府能給予多大援助。

彭博社指出，包括Vedanta在內的業者，若想真的拿到補助金，可說沒這麼容易。因為，有關晶片生產各項細節都得攤在陽光底下，甚至還要說明想製造哪種半導體產品，以及鎖定的潛在客戶群等。倘若想全部拿到印度政府的半數補貼金，廠商更要使用相對成熟的28奈米製程，或更為先進的生產技術。

Vedanta的半導體事業群表示，與也可稱之為富士康的鴻海，雙方合資的公司預定在2023年第4季開始動工。同時，2027上半年預估可見實質營收。目前也拿到可供量產40奈米技術，以及研發的28奈米製程，但未透露技術來源。

在高塔半導體方面，正在等待新東家英特爾進一步指令。由於英特爾正忙於收購高塔各項事宜，故在印度南部科技重鎮Karnataka州的30億美元建廠計畫，目前正被擱置。

要蓋一座晶片工廠不難，但要建立一個半導體生態圈卻不容易，且需要一段時間準備。這些動輒幾10億美元的大型科技廠，需要非常專業的知識才能打造得出來。這些高科技設備也需要化學、機械以及電子等各種供應商來支援。基本上而言，印度這方面相當匱乏。

不過，愈來愈多全球電子製造業者，正把業務從中國大陸移出，並流入晶片消費數量正在增加的印度。根據科技調研機構Counterpoint Research統計，印度晶片市場可望在2026年達到640億美元規模，是2019年的3倍左右。