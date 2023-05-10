朗盛預計2023年息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)在8.50億至9.50億歐元之間(約9.36億至10.5億美元)；略低於該公司此前預測的9.30億歐元，同於2022年表現。

該EBITDA財測的中間值為9.00億歐元，也低於分析師預估的9.15億歐元。

朗盛生產添加劑、潤滑劑、阻燃劑和塑膠等高階特殊化學品。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，該公司至今已成功地將不斷上漲的原物料和能源成本，轉嫁給消費者。

該公司表示，預計第二季獲利將大致持平於第一季。

該化工集團說，第一季調整後核心獲利下降28%，來到1.89億歐元，約略一致於分析師預估的1.9億歐元。

該公司還說，部分產業的客戶(特別是建築業)需求疲弱，許多客戶相繼削減庫存，拖累了第一季業績。

執行長Matthias Zachert在聲明中說：「我預計今年下半經濟形勢將明顯好轉，這也將在我們的業績中反映出來」。

朗盛在盤前交易暫時下跌0.7%。