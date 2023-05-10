菲律賓總統小馬可仕表示，東南亞國家領袖「嚴重關切」台海緊張局勢升溫的可能，相關問題勢必將成本週東南亞國家協會（ASEAN）峰會的焦點。

路透社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）昨夜告訴記者：「考量到我們同意東協在區域問題的核心地位概念，這是我們將拋出的最重要議題之一。」

第42屆東協峰會在印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的拉布安巴佐（Labuan Bajo）登場，小馬可仕將在會上尋求敲定南海行為準則。

他說：「我將再次提出這項議題。在我們敲定行為準則前，爭端不會平息。」

菲律賓近來頻頻抱怨北京在南海的「危險動作」和「侵略性策略」。菲國2016年在南海仲裁案中勝訴，海牙常設仲裁法院認定中國在南海的行為「侵犯菲律賓對其經濟海域的主權權利」，稱中國在「九段線」範圍內主張的歷史權利沒有法律依據。

小馬可仕上週在華府會見美國總統拜登，兩國公布新制定的「雙邊防務準則」，正式將南海納入美菲共同防禦範圍，將擴大海上安全、深化「加強國防合作協議」合作及打擊「任何國家武裝攻擊」的能力；美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）也向小馬可仕重申華府保衛菲律賓的承諾。

中國與東協2001年簽署「南海各方行為宣言」後，雙方不斷為南海行為準則進行磋商。許多分析人士認為，即使敲定這些規則，它們將不具約束力，也沒有執行機制。

中國在地圖上畫出延伸超過1500公里的「九段線」，切入越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊和印尼的專屬經濟區（EEZ），以此聲稱擁有近乎全部的南海海域主權。中國海警和漁船經常被控在這個區域行使恐嚇戰術。

小馬可仕說，隨著緊張情勢日益加劇，他希望南海行為準則能「儘早落實」。