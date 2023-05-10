何志勇（中）強調，國民黨在組織法修法上不會退讓，會像死守四行倉庫一樣反對到底。（李奇叡攝）

行政院推動6部會組改，擬增設4個三級機關首長採常務及政務雙軌制，國民黨今召開記者會，批此舉是「民進黨在文官體系鯨吞蠶食，破壞人事行政」，也質疑民進黨在三級機關政治任命塞人「不只擋在野黨，也是擋自己人」。

革實院副院長何志勇先質疑，林右昌邀請基隆在地政要「討論年底大選」，顯示綠營慣用行政資源輔選，所以迫不急待要把產發署、中小及新創企業署、能源署與觀光署四個三級單位首長政務任用，讓行政院可以多四個「小林右昌」。

何志勇舉例首長政務任用的效果，產發署可以補助親綠企業；中小及新創企業署可以變成「網軍與他們的產地」，扶植更多「1450」；能源署可以把民進黨的「非核家園」綠能產業大餅，分配給自己人；觀光署可能讓全台灣的觀光景點，充斥著「類新竹棒球場」建設，暨追加預算又品質不佳。

民主文教基金會董事長桂宏誠則說明，政府分設政務官與事務官的目的，是為促進常任文官體系維繫行政中立。民進黨所謂「雙軌制」可以政務或常務任用，已經違反人事行政原理，也對常任文官體系造成侵蝕。他痛批，這不是「雙軌制」而是「脫軌制」，人格分裂。

桂宏誠爆料，常務次長因有考績獎金，年薪高於政務次長，而賴清德擔任行政院長時，就以公文方式偷偷給政務次長加薪，這在人事總處每年公布的「政務人員給與表」中看不出來。他也指出，執政者要「鯨吞」文官體系不易，但不易發覺「蠶食」，例如數位發展部用人以用非經考試及格的約聘人員為主；政院研擬《聘約人員人事條例草案》，讓非經考試及格以契約聘用的人員，於任職三年後成為「正牌官員」，這些都是「鯨吞」。而口譯哥未通過外交特考，就以約聘人員外派到駐美代表處，擔任慣例上有20年資歷的政治組組長，則是「蠶食」。

國政基金會內政法制組副召集人何展旭說，依據《中央行政機關組織基準法》第18條第2項，雙軌制一旦以政務官任用，就不得任意改為常務任用，否則破壞文官制度穩定，也造成責任政治空洞化。他質疑，如果一個以政務官任用的首長，因政治責任而下台，若再以常務職任用，這樣真的合法合適？

何展旭表示，2016年民進黨曾以「彈性用人」為由，將政務任用的三級機關首長一舉擴大為25人的比例限制，但面臨反彈。後來綠營發現，現行規定是只要有「法律規定」就可以政務任命，這比25人的比例限制更有彈性，因此民進黨才急於修法。

何展旭痛批，現行三級機關組織法對首長任用相當雜亂，將一個職位弄成「冬蟲夏草」，冬天是蟲，夏天是草，今天是政務官，明天又可以變成常務官。依照目前三級機關雙軌制浮濫的情形，當權者可以恣意將自己人以政務官任用，並在下台前改任常務官，大幅限縮後任者的用人空間。同時，此情形不限於卡不同黨的政府，也可能限制同黨繼任者的用人空間。

何志勇強調，國民黨在組織法修法上不會退讓，會像死守四行倉庫一樣反對到底，捍衛中華民國的文官制度和確保大選年的行政中立，不能讓民進黨憑藉人數優勢強渡關山，因為放任三級機關政務化，只會加速綠色執政私有化。