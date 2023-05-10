宋茜及陳妍希劇中是互相扶持的閨蜜。（愛奇藝國際站提供）

宋茜再度飾演醫生。（愛奇藝國際站提供）

陳妍希在2016年拍完《北上廣依然相信愛情》後，相隔7年再推電視劇作品《溫暖的，甜蜜的》，和宋茜演閨蜜，焦年過30的女性所面臨的婚姻課題，兩人笑淚不斷。陳妍希在微博上發文寫道，「這些年居然是演戲外的工作做得比較多，齊家宜上線了，再一次相遇，我想我還是最喜歡演戲。」

她的老公陳曉也轉發她的微博留言回應「贊同！我也覺得妳最適合拍戲，做最喜歡的事情，做最好的齊家宜」，以行動支持老婆的新劇。劇中陳妍希遇媽寶渣夫，再婚禮結束秒提離婚，陳妍希認為，想擁有理想的婚姻，夫妻之間的溝通對話很重要，時刻希望對方開心，就是一段健康的感情。

宋茜在《溫暖的，甜蜜的》中跟離婚男陸毅有糾葛難解的愛情，劇中她忍痛提出分手的哭戲，讓不少網友大讚她的演技又有所突破，導演劉江透露，因為哭戲難度很大，拍攝前他曾建議宋茜先喝點小酒，緩解情緒，「她的哭戲張力出乎我意料的好，後期她跟陳妍希之間的閨蜜爭吵，相信也很能讓觀眾共情。」

這次是宋茜繼《親愛的生命》後再度飾演醫生，她透露，劇中南飛面對爸媽的過度干涉、上級的打壓皆勇於反抗，面對愛情也不將就委屈自己，這點讓她深感認同，她笑說：「我跟南飛最大的不同應該是我不喜歡有鬍子的人。」不忘調侃以鬍子造型入鏡的陸毅。《溫暖的，甜蜜的》正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。