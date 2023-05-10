太平山莊中央階梯兩側的紫葉槭，每年4到10月都會呈現紫紅色楓葉美景，總是讓遊客嘆為觀止！（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

太平山森林園區的植物五顏六色相繼綻放。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有「仙女手套」美名的毛地黃，5月正值盛開季節，進入宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，沿著太平山莊周邊、翠峰景觀道路、翠峰湖環山步道入口等處，就可喜賞到風鈴狀成串的繽紛花朵；林務局羅東林區管理處提醒遊客，毛地黃全株具毒性，純欣賞就好，勿觸摸採摘。

每逢春夏季節的來臨，太平山森林園區的植物五顏六色相繼綻放，像是太平山莊中央階梯兩側的紫葉槭，每年4到10月都會呈現紫紅色楓葉美景，總是讓遊客嘆為觀止！不用等到秋天就能賞楓紅。另外，正值5月最佳賞花期的毛地黃，風鈴狀成串或深或淺的粉紅色系花朵，非常吸睛。

林管處說明，毛地黃的花朵像一串串小風鈴，有紅色、粉紅色、白色等多種色彩，其為玄參科多年生草本植物，因其植株表面密生白色茸毛，且葉片外形似地黃的葉片，故被稱為「毛地黃」，又有「仙女手套」或是「巫婆手套」、「狐狸手套」等名稱，早年自日本引進，現已馴化分布於2000公尺的中高海拔山區。

林管處指出，沿著園區內道路21公里里程過後、太平山莊周邊、翠峰景觀道路沿線、翠峰湖環山步道入口等處，就可欣賞色彩繽紛的毛地黃；因毛地黃全株具毒性，請遊客純欣賞就好，不要任意觸摸。