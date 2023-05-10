中捷綠線今天中午近1點發生意外，豐樂公園站旁建商施工不慎，造成鋼樑掉落捷運軌道上，往大慶方向列車因閃避不及撞上，造成1死8傷，車上乘客說「就像失速列車」驚魂未定，都發局將先依法開罰27萬元並勒令停工。詳細事故經過及原因仍在釐清中。

國民黨副發言人廖偉翔的友人就在這班車上，他表示，自己坐在後面車廂，剛出發沒多久列車就急煞並撞上鋼樑，車廂隨即傾斜，車窗玻璃碎裂，前方車廂民眾嚇得往後面車廂衝，後續門打開，陸續疏散，現場恐怖情景就像「失速列車」。一名在第一節車廂的林先生也表示，當時列車並非被鋼樑砸中，而是撞上鋼樑。

台中市長盧秀燕表示，一定要重罰。（張亦惠攝）

台中地檢署檢察官到場相驗。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕到場表示，初步了解是興富發建設的工地吊車鋼樑砸下發生意外，捷運營運部分市府站到總站會照常營運，九張犁站到高鐵台中站也照常營運，但九張犁到市府之間會以公車等接駁。盧秀燕也強調，工安沒做好一定要重罰，市府各相關局處目前已進駐做後續處理。

消防局第六大隊大隊長潘德倉指出，救出8人檢傷送醫後，在捷運車廂旁又發現一名年約60歲的婦人，當時遭車廂零件蓋住，疑似是被鋼樑擠壓出車外，現場已明顯死亡未送醫。

都發局長李正偉指出，現場疑似是因鋼樑旋轉時，不慎打到房屋造成後續掉落，目前初步開罰27萬元、勒令停工，待檢察官現場蒐證完畢才能清除現場。