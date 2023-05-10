樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」2位人氣成員李多慧、林襄於6日首度同台應援，打破后不見后的傳言，未料有網友到林襄的IG批評「沒比較沒傷害」，認為李多慧的表演更優；對此，林襄2句話回應。

林襄、李多慧6日首度同台應援，不僅一起表演賽前舞蹈，中場演出時，還跳南韓人氣女團BLACKPINK成員Jisoo的新歌《FLOWER》，搭上開花舞的熱潮，雖然兩人分別在一、三壘側演出，還是逃不過被比較的命運。

李多慧、林襄都是樂天女孩的人氣成員，時常被拿來比較。（圖／中時資料照）

林襄當天在IG發問：「今天的中場表演還喜歡嗎？」一名網友直言：「沒比較沒傷害，今天跟李多慧同台，真的立馬被比下去」，林襄見狀，高EQ地回應：「繼續努力ㄌ」，粉絲不捨林襄遭批評，紛紛留言鼓舞，希望她不要放在心上，林襄2字表示：「盡力」，間接透露心情難免會受負評影響。另一名網友亦暗指：「各新聞台強力放送，一同框馬上高下立見啊，誰較美，誰照片都用美顏」，釣出林襄的回應：「我用美顏。」大方地承認照片有修圖。

林襄事後PO與李多慧的合照，公開稱讚對方是個非常厲害的表演者，渾身上下都散發魅力，「尤其跳舞時的多慧真的是一個細節怪，每個表情每個wink都像是設計好一樣，讓人目光捨不得離開她身上（太好看）」，林襄自認一直以來運氣大於實力和能力，有很多不足的地方需要好好學習。

此外，林襄也提到在休息室時，雖然語言不通，但李多慧都能用肢體語言表達熱情，很佩服她到異地工作的勇氣，盼望自己經歷過的種種都不要發生在對方身上，能保持天真、快樂和熱情，永遠當大家的全糖少女。最後，林襄呼籲：「奇怪的網路謠言真的不要亂聽信啦！」