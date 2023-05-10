今是新內閣就職百日，國民黨主席朱立倫今於中常會中表示，由行政院長陳建仁帶領的新內閣幾乎是換湯不換藥，是無情又無能。（李奇叡攝）

今是新內閣就職百日，國民黨主席朱立倫今於中常會中表示，由行政院長陳建仁帶領的新內閣幾乎是換湯不換藥，但陳卻說新內閣是一個溫暖堅韌的內閣。他痛批，這一百天來，陳建仁內閣不但沒有溫暖，卻是非常的無情，不但沒有堅韌，卻是軟弱無能，根本是無情又無能的內閣。

朱立倫說，這兩天大家最關心，台灣成為世界最著名的行人地獄，官員卻說要一百年才能解決這個問題。如果要一百年才能解決這個問題，才能還給行人安全舒適的空間，那就換黨做做看。

朱立倫表示，台灣的經濟成長率14年來單季衰退最多，衰退3.02％，民生重要物資通貨膨脹四月份高達7.45％，也是14年來最高。「民進黨政府執政無能，給大家一個低薪之島、過勞之島、又一個通貨膨脹之島、又一個經濟衰退之島，請問這是一個溫暖的內閣嗎？」

治安部分，朱立倫批，詐騙案件層出不窮，幾乎每天任何人都可能接收到詐騙訊息。政府不僅沒辦法解決問題，高官竟還跟詐騙集團站在一起參加他的重要活動，他質問，請問這是所謂的大有為政府、或者是溫暖的政府該做的事情嗎？

朱立倫也指出，國防外交更看到政府的無能，最近有四千多名年輕人退出了志願役，超過一個營的兵力，表示政府不但留不住人才、招不到人才，也顯示志願役中服役的年輕人也都看出現在政府的無能。結果執政當局，卻是要把警察變成第二陸軍，把海巡變成第二海軍，最後要全民皆兵，這是一個所謂溫暖堅韌的內閣該做的事嗎？

至於外交的表現，朱立倫也嘆，政府只會靠所謂的大內宣，但真正原來的邦交國卻一國一國丟失，這一百天原來換湯不換藥的內閣，已變成一個無情又無能的內閣。

朱主席指出，當疫情最嚴峻的時候，很多人都要捐贈疫苗，但政府的態度是多麼冷酷、多麼無情，擋疫苗成為全民皆知的事實。他認為，現在的政府，應該要很慚愧謙卑的道歉，要很謙卑的反省，而不是狡辯甚至是抹黑，這時還要跟全民辯解嗎？當失去人命的時候、當全民最危急的時候，當時政府官員的態度與嘴臉已歷歷在目。

朱主席強調，這樣冷酷無情的政府、這樣軟弱無能的政府，只有靠大家團結一心，只有2024年用民主的手段，大家投下手中的一票，讓國民黨能夠重返執政、在立院能夠過半，才能真正展現民意，才能帶給台灣溫暖光明的未來。